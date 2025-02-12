وأشار متابعين إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعمد عدم مصافحة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي مد يده للمصافحة، خلال وصول الرئيس الفرنسي.

وبينما حاول مودي المصافحة، ظل ماكرون يصافح جميع الضيوف المحيطين بمودي، دون مصافحة رئيس الوزراء الهندي.

وفي الوقت نفسه، رحب ماكرون بالمشاركين الآخرين في القمة وتبادل المصافحات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

واعتبر عدد من النشطاء في الهند، أن اللقطة وضعت مودي في موقف محرج جدا أمام قادة العالم، ولكن لم يعرف إذا ما كان ماكرون قد تقصد "تجاهل" رئيس وزراء الهند.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس عن رغبة بلاده باحتلال مكانة رائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مع اعتزامها استثمار أكثر من 109 مليارات يورو (112 مليار دولار).

وتستضيف باريس، يومي الاثنين والثلاثاء، القمة الدولية للذكاء الاصطناعي، ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، بما في ذلك قادة الدول والشركات.