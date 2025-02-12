وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "إنه أمر مستحيل. روسيا لم ولن تناقش أبدا موضوع تبادل أراضيها"، مستبعدا فكرة زيلينسكي بشأن تبادل يشمل أجزاء تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك في غرب روسيا.

ومن جهتها، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه من المستحيل أخذ كلمات فلاديمير زيلينسكي على محمل الجد حول تبادل الأراضي مع روسيا، لأن هذا "هذيان"، حسب ما أشارت روسيا اليوم.

وكان زيلينسكي، قد صرح في مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، بأنه لا يستبعد أي نوع من تبادل الأراضي مع موسكو، دون أن يقدم أي تفاصيل.

وقالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك" الروسي: "استنادا إلى افتقار زيلينسكي إلى الشرعية، فمن المستحيل أن نأخذ (البيان بشأن تبادل الأراضي) على محمل الجد".

وأشارت إلى أن زيلينسكي غالبا ما يجري مقابلات بتصريحات رنانة ليس لها أي سلسلة منطقية.

وأضافت زاخاروفا: "كل هذا له طبيعة مختلفة عن طبيعة المقترحات والمبادرات التي تهدف بشكل جدي إلى كسر الجمود الأوكراني، أو محاولات إيجاد أرضية مشتركة".

وتابعت: "في هذا "الهذيان" الذي أطلقه فيما يتعلق بتبادل الأراضي.. يوضح أن كل شيء ينهار ويتهاوى هناك.. حمام الدم الذي أقامه هناك لم يعد سرا بالنسبة لمواطني أوكرانيا