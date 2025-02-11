وحذر البابا من أن البرنامج الذي يقضي بترحيل الأشخاص قسرا فقط بسبب وضعهم غير القانوني يحرمهم من كرامتهم المتأصلة، و"سينتهي بشكل سيء".

وجاءت خطوة البابا فرنسيس في ظل السياسة الأميركية بشأن المهاجرين في رسالة إلى أساقفة الولايات المتحدة، الذين انتقدوا عمليات الطرد باعتبارها تلحق الضرر بالفئات الأكثر ضعفا.

ولطالما جعل فرنسيس، وهو أول بابا من أميركا اللاتينية في التاريخ، رعاية المهاجرين أولوية خلال فترة بابويته، حيث طالب الدول باستقبال الفارين من الصراعات والفقر والكوارث المناخية وحمايتهم وتعزيزهم ودمجهم.

كما قال البابا حكومات من المتوقع أن تقوم بذلك إلى أقصى حدود قدرتها.