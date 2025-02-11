وجدد دونالد ترامب التأكيد على رغبته بأن تحصل بلاده على كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية مقابل المساعدات التي تقدّمها لكييف في تصدّيها للغزو الروسي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية "أريد أن تكون أموالنا مؤمّنة لأنّنا ننفق مئات مليارات الدولارات. ربّما يتوصّلون (الأوكرانيون) إلى اتّفاق وربّما لا يتوصّلون إليه".

وأضاف "ربّما يصبحون جزءا من روسا يوما ما، وربّما لا يصبحون كذلك".

وأشار الرئيس الأميركي خلال المقابلة إلى أنّه طلب من أوكرانيا ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة التي تُستخدم بشكل خاص في صناعة الإلكترونيات.