وبدا في المقطع منظومة دفاعية أوكرانية تطلق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على أهداف في سماء أوكرانيا.

وعلقت الوزارة عبر منصة إكس: "الأسلحة بعيدة المدى هي المفتاح لتقليص الإمكانات العسكرية للمعتدي".

وتابعت: "في عام 2024، توسعت وزارة الدفاع الأوكرانية في إنتاج الصواريخ، واختبرت صواريخ باليستية وصواريخ كروز جديدة، وعززت الدفاع الجوي".

كما لفتت إلى أنه: "في عام 2025، يظل التركيز على الضربات العميقة عالية الدقة والدفاع الصاروخي المتطور".