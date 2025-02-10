تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل ودمرتها.

وأضافت الوزارة، على تطبيق تلغرام، أنه تم إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق كوبان في منطقة كراسنودار الجنوبية، في حين جرى اعتراض 2 فوق مقاطعة روستوف وواحدة فوق كل من بيلغورود وكورسك وشبه جزيرة القرم.

وفي كييف، قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن هجمات نفذتها روسيا بطائرات مسيرة أشعلت حريقا في العاصمة كييف، وأصابت امرأة وألحقت أضرارا بعدة منازل في مدينة سومي بشمال شرق البلاد.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في منشور على تطبيق تلغرام إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الذي أشعل حريقا في مبنى غير سكني بالعاصمة.

لكن إيهور كالتشينكو حاكم منطقة سومي قال على تلغرام إن امرأة تبلغ من العمر 38 عاما نُقلت إلى المستشفى بعد أن أطلقت روسيا طائرات مسيرة على سومي، المركز الإداري لمنطقة سومي الأوسع، مضيفا أن 5 منازل تضررت أيضا.

ولم يُعرف على الفور النطاق الكامل للهجوم الروسي الذي وقع خلال الليل على أوكرانيا. ولم يصدر أي تعليق من روسيا.