فقد أعلن المسؤول المحلي في دونيتسك دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي في يحقق نجاحات تكتيكية تشاسيف يار، وسط دونيتسك، مشيرا إلى استمرار المعارك هناك.

وفي وقت سابق، صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية سيطرت على معظم منطقة تشاسيف يار، بما في ذلك الملعب والمستشفى، وأنها تتقدم للأمام، وبدأت هجومًا على منطقة شيفتشينكو الصغيرة.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات الجنوب، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت القوات الروسية حققت نجاحا مهما عندما سيطرت على مدينة توريتسك، الاستراتيجية، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 26000 جندي في 5 أشهر من القتال في المدينة.

وأكدت الدفاع الروسية أن "تحرير مدينة دزيرجينسك (الاسم الروسي لمدينة توريتسك) في جمهورية دونيتسك الشعبية، يفتح الطريق لتحرير كونستانتينوفكا، والخروج إلى جناح تجمع كراماتورسك الأوكراني العسكري".