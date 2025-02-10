وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار إلى أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح أنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي والرئيس المصري.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد باقتراح الرئيس ترامب القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل سكان القطاع إلى بلدان مجاورة، معتبرا أنه "ثوري"، وذلك لدى عودته إلى إسرائيل من زيارة أجراها لواشنطن.

وأفاد نتنياهو بأن الحليفين متفقان على "ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا لإسرائيل. لقد خرج الرئيس ترامب برؤية مختلفة تماما وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة".

وشدد على أن ترامب "عازم على تنفيذ خطته"، مضيفا أن الزيارة حققت "إنجازات هائلة".

وفي وقت سابق، اعتبر نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن خطة ترامب كفيلة بتغيير كل شيء في القطاع.