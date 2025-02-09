وذكر البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 35 طائرة مسيرة أوكرانية "، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 35 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك و4 طائرات مسيرة في مقاطعة أوريول، و4 أخرى في إقليم كراسنودار، و3 فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وروستوف وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة بريانسك وتولا وجمهورية القرم".