وعندما سأل الصحفيون ترامب على متن طائرة الرئاسة (آير فورس وان) عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال "من الأفضل ألا أقول".

وأضاف ترامب لصحيفة نيويورك بوست "هو (بوتين) يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى".

وفي أواخر يناير، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين مستعد لإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب وإن موسكو تنتظر كلمة من واشنطن بأنها مستعدة أيضا.

وقال ترامب، الجمعة، إنه من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.

وفي تصريحات لصحيفة نيويورك بوست قال ترامب إنه "كانت له دائما علاقات جيدة مع بوتين" وأن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب. لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأضاف ترامب: "آمل أن يتحقق ذلك سريعا. يموت الناس كل يوم. هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين".