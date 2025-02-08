وحضر الاجتماع في العاصمة الإسبانية كبار السياسيين من مجموعة "الوطنيين من أجل أوروبا" في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، وحزب التجمع الوطني في فرنسا بقيادة مارين لو بان، وحزب الحرية الهولندي بقيادة خيرت فيلدرز.

وقال أوربان في خطاب له: " بالأمس كنا المارقين، واليوم نحن التيار الرئيسي". واستهدف في خطابه مؤيدي العولمة، وسياسات الاتحاد الأوروبي، وحزب الديمقراطيين بقيادة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وأضاف أوربان: "اليوم، نحن المستقبل"، وهو الذي كان حزبه "فيدس" القوة الدافعة وراء إنشاء مجموعة الوطنيين العام الماضي.

وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ليس عضوا في مجموعة الوطنيين ولم يكن ممثلا.

ومع ذلك، تحدث هيربرت كيكل من حزب الحرية النمساوي، الذي من المتوقع أن يصبح مستشار النمسا المقبل، عبر الفيديو.

وقال كيكل: "أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة أن المواطنين يريدون التغيير، وأن السياسة موجهة نحو احتياجات السكان الأصليين". وأضاف: "نرى هذا التغيير في كل مكان في أوروبا".

وكانت لو بان وفيلدرز وماتيو سالفيني، من إيطاليا، من بين الذين ألقوا خطبا أمام حشد متحمس في مدريد.