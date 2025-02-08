كما أشار إلى أنه سيحدد برامج المركز الذي يعد من المؤسسات الثقافية الرائدة في البلاد.

وجاء إعلان الرئيس ترامب في الوقت الذي قام فيه بإجراء تغييرات كبيرة خلال الأسابيع الأولى من فترة ولايته الثانية، حيث حاول إغلاق وكالات اتحادية وتجميد الإنفاق وإنهاء مبادرات التنوع والمساواة والإدماج في جميع أنحاء الحكومة.

وكتب ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على توجيهاتي، سنجعل مركز كينيدي في واشنطن العاصمة، عظيما مرة أخرى. لقد قررت إنهاء عمل العديد من الأفراد على الفور من مجلس الأمناء، ومن بينهم الرئيس، الذين لا يشاركوننا في رؤيتنا لعصر ذهبي في الفنون والثقافة".

وأضاف: "سنعلن قريبا عن مجلس أمناء جديد، يترأسه رئيس رائع، دونالد ترامب".