ويواجه القادة العالميون والرؤساء التنفيذيون والمشرعون تغييرات كبيرة تتعلق بالرعاية الصحية والمدارس، إضافة إلى سلسلة التوريد العالمية.

وذكر التحقيق أن نطاق وسرعة تحركات ترامب لتقليص حجم الحكومة الأميركية، والضغط على حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة توجيه الاقتصاد العالمي، أوجد تأثيرًا متموجا يمتد من الشوارع الرئيسية الأميركية إلى أركان بعيدة من العالم.

وأضاف: "بعض هذا الاضطراب متعمد، حيث يتحرك ترامب ونائبه الرئيسي في الإصلاح الحكومي، إيلون ماسك، لتقليص سلطة وكالة المساعدات الدولية في البلاد - الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - وغيرها من البرامج الفيدرالية، فضلاً عن فك سياسات تغير المناخ والتنوع والشمول التي تبناها البيت الأبيض السابق".

وأوضح: "بعض هذا الاضطراب هو نتيجة لجودة البداية والتوقف في جهود ترامب للتحرك بسرعة غير مسبوقة في وضع بصمته على الحكومة - تجميد شامل للإنفاق الفيدرالي الذي أوقفته المحاكم، والتهديد بفرض تعريفات جمركية عالية على السلع الكندية والمكسيكية التي أصدرها ترامب ثم ألغاها، على الأقل في الوقت الحالي".

وتابع: "بالنسبة لبعض الأميركيين، ينفذ ترامب بالضبط الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بخفض الإنفاق غير الضروري ومحاربة ما يرون أنه (دولة عميقة) من البيروقراطيين الذين يعرقلون أجندته".

تأثيرات على البرامج الاجتماعية والتعليمية

في ولاية ويسكونسن، دفع تجميد التمويل الفيدرالي برامج ما قبل المدرسة Head Start إلى البحث عن خطوط النجاة من البنوك والمؤسسات.

في ولاية فرجينيا الغربية، أوقفت شركة ناشئة تركيب الألواح الشمسية على الأسطح بعد فشل سداد الحكومة لنحو 30 مشروعا من هذا القبيل. وفي ولاية فرجينيا، أغلقت بعض المراكز الصحية المجتمعية، مؤقتًا على الأقل.

إلى الشمال من أميركا، أوقفت شركة مونتريال التي تصنع الجوارب النسائية ما يقرب من 140 موظفا، مستشهدة بتهديد التعريفات الجمركية.

في كولومبيا، تم إيقاف 18 طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك تستخدم في عمليات مكافحة المخدرات بسبب نقص الوقود والصيانة الممولة من الولايات المتحدة.

على طول قناة بنما، هددت المواجهة بشأن ادعاء وزارة الخارجية الأميركية بأنها فازت بالمرور الحر للسفن الحكومية بإلغاء اتفاق قائم منذ فترة طويلة لا يتلقى أي بلد مثل هذه المعاملة التفضيلية.

قلق بين الرؤساء التنفيذيين وتأثير على الشركات

دخل العديد من الرؤساء التنفيذيين العام وهم يشعرون بالتفاؤل بأن الإدارة القادمة ستخفض اللوائح وتخفض الضرائب وتدشن بيئة حيث يمكن للشركات أن تسعى بقوة إلى الصفقات.

ولكن في الواقع، كان هناك عدد كبير من الناخبين الذين استبعدوا جوانب من برنامج ترامب لم تعجبهم ــ مثل الرسوم الجمركية ــ وشعروا بالثقة في قدرتهم على الاستفادة من وعود الجمهوريين بتعزيز الاقتصاد.

والآن أصبح بعض الرؤساء التنفيذيين يشعرون بالقلق إزاء سيل الأوامر التنفيذية، مما يجعلهم يقلقون من أن الإدارة قد تكون أكثر صعوبة في التنقل مما توقعوا.

بالنسبة لبعض أنصار ترامب، فإن التحركات المبكرة هي علامات مرضية على أنه يفي بوعد حملته الانتخابية بتغيير الأمور.

وفي الكابيتول، قال حتى المشرعون الجمهوريون إن بعض الناخبين يشعرون بالتوتر إزاء ما يرونه في واشنطن.

وذكر أحد الجمهوريين في مجلس النواب من منطقة الغرب الأوسط أنه تلقى مكالمات قلق من أحد المسوقين للغاز الطبيعي وناشر صحيفة قلقان من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الكندية من شأنها أن تضر بأعمالهما، فضلاً عن وكالات بيع السيارات التي تشعر بالقلق إزاء مجموعة السيارات الأجنبية التي تمتلكها.

ويقول المشرعون من كلا الحزبين إن مكاتبهم غمرتها مكالمات من الناخبين الذين يحتجون على دور ماسك في العبث بآلية التوظيف والتمويل في السلطة التنفيذية.

وقالت السناتور ليزا موركوفسكي (جمهوري، ألاسكا)، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي إن نظام الهاتف في مجلس الشيوخ كان يتلقى حوالي 1600 مكالمة في الدقيقة، مقارنة بـ 40 مكالمة في الدقيقة التي يتلقاها عادة، مما أدى إلى تعطيل النظام.

خفض الوظائف وتأثير التعريفات الجمركية

التغيير غير المتوقع يضرب مجموعة من الشركات، وخاصة تلك الموجودة في المناطق المتأثرة بالرسوم الجمركية أو جهود ترامب لتحويل سياسة الطاقة بعيدًا عن الموارد المتجددة.

في العام الماضي، قال مسؤولون في شركة ستانلي بلاك آند ديكر، وهي شركة تصنيع أدوات مقرها كونيتيكت، إن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة ليس مجديًا من حيث التكلفة، وأنهم غير متأكدين من وجود ما يكفي من العمالة المحلية للقيام بذلك. وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها خفضت الإنتاج في الصين، التي فرض عليها ترامب تعريفات جمركية إضافية، وستواصل تسريع تحركات سلسلة التوريد.

على الرغم من أن ترامب منح كندا مهلة 30 يومًا من التعريفة الجمركية البالغة 25 بالمئة، التي هدد بها، إلا أن احتمال اندلاع حرب تجارية دفع الشركات الكندية إلى تسريح العمال.

قامت شركة South Shore Furniture، ومقرها كيبيك، بتسريح 115 عاملاً، الأربعاء، مشيرة إلى تحول عملائها من التجزئة إلى الشراء من آسيا بدلاً من كندا بسبب احتمال فرض التعريفات الجمركية.

شركة Sheertex لصناعة الجوارب التي تتخذ من مونتريال مقراً لها، والتي أعلنت يوم الأربعاء أنها ستسرح حوالي 140 موظفًا لأنها بحاجة إلى الاستعداد للتعريفات الجمركية، تقوم بنسبة 85 بالمئة من أعمالها في الولايات المتحدة.

وتقول كاثرين هوموث، الرئيسة التنفيذية لشركة Sheertex، إن التعريفة الجمركية بنسبة 25 بالمئة فوق التعريفات الجمركية التي تدفعها بالفعل من شأنها أن تجعل العمل غير قابل للاستمرار.

وقد استؤنفت المدفوعات الفيدرالية للعديد من منظمات الخدمة الاجتماعية منذ أن ألغت المحكمة تجميد ترامب الشامل على الكثير من الإنفاق الحكومي.

ويقول عدد كبير من برامج Head Start في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال، إنهم يستطيعون الوصول إلى المال مرة أخرى لدفع رواتب الموظفين وتغطية الفواتير. لكن نظام الدفع لا يزال متقطعا.

حتى بعد ظهر يوم الخميس، كان ما لا يقل عن 52 من المستفيدين من منحة Head Start، الذين يخدمون ما يقرب من 20 ألف طفل من أسر منخفضة الدخل، لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى التمويل المعتمد، وفقًا لما ذكرته جمعية Head Start الوطنية، حيث تعمل هذه البرامج في 25 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبورتوريكو.

في فرجينيا، اضطرت شبكة Capital Area Health Network إلى إغلاق نصف عياداتها الست لأنها لم تتمكن من الوصول إلى تمويل المنح الفيدرالية المتوقعة. وعلى نطاق أوسع، لم يتمكن حوالي ثلث أعضاء جمعية Virginia Community Health Association، بما في ذلك CAHN، من سحب تمويلهم الفيدرالي، بما في ذلك واحد كان عليه خفض خدمات التوليد، وفقًا لما قاله متحدث باسم الجمعية.

لا تزال سياسات ترامب تثير الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث تسعى إدارته إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والسياسي العالمي بسرعة غير مسبوقة.

وبينما يرى مؤيدوه أن هذه الخطوات تعكس وعوده الانتخابية، يزداد القلق من تأثيرها على الاستقرار العالمي والاقتصاد الدولي.