وأضافت أن هذا الرقم يشمل نحو 2500 شخص غير مكسيكي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توصلت شينباوم إلى اتفاق مع ترامب لوقف الرسوم الجمركية التي هدد بها على السلع المكسيكية في مقابل نشر آلاف من أفراد الشرطة على الحدود الشمالية للبلاد مع الولايات المتحدة في محاولة للحد من تدفق المهاجرين.

وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي أن المكسيك أعادت بدورها مهاجرين مرحلين إلى هندوراس في رحلات جوية وبرية، لكنها أكدت أن عمليات الإعادة لم تكن قسرية.

وقالت للصحفيين: "الأمر طوعي. سنرافقهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية".