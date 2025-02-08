وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) أن تصريحات ترودو لقادة الأعمال والعمال في جلسة مغلقة تم نقلها عن طريق الخطأ عبر مكبر صوت.

وقال ترودو فيما يتعلق بتحويل كندا إلى ولاية أميركية: "السيد. ترامب يضع في اعتباره أن أسهل طريقة للقيام بذلك هي الاستحواذ على بلادنا وهو أمر حقيقي. في محادثاتي معه..." قبل توقف الصوت، وفقا للهيئة.

وتردد أن ترودو قال إنهم "على دراية تامة بمواردنا، وما لدينا، ويرغبون بشدة في أن يتمكنوا من الاستفادة منها".

ولم يرد مكتب ترودو على الفور على طلب للتعليق.

وفي منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أكد جيل ماكغوان، رئيس اتحاد العمل في مقاطعة ألبرتا، ما قاله ترودو.

وكتب ماكغوان: "نعم، يمكنني أن أؤكد أن ترودو قال إن تقييمه هو أن ما يريده ترامب حقا ليس التحرك بشأن الفنتانيل أو الهجرة أو حتى العجز التجاري، ما يريده حقا هو إما الهيمنة على كندا أو السيطرة عليها تماما".

وفي تصريحات يوم الجمعة، قال ترودو إن كندا يجب أن تفكر "من الناحية التكتيكية والاستراتيجية" بشأن كيفية التعامل مع تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على جميع الواردات الكندية.