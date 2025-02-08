وأعلن البنتاغون عن حزمة بقيمة 6.75 مليار دولار من الذخائر ومجموعات التوجيه والصمامات ودعم الذخائر والمعدات ذات الصلة، وسيكون المقاول الرئيسي شركة بوينغ ضمن آخرين.

وفي بيان منفصل، أعلن البنتاغون أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ "هيلفاير" ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي فيها.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قررت الشهر الماضي، إلغاء أمر سابق من إدارة جو بايدن بتعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن البيت الأبيض أصدر تعليمات لوزارة الدفاع الأميركية لإلغاء تعليق فرضته إدارة بايدن على تزويد إسرائيل بقنابل زنة ألفي رطل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد علقت في شهر مايو الماضي دفعة من القنابل الثقيلة التي كانت بصدد توريدها لإسرائيل بسبب المخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في غزة خلال الحرب.

وكانت دراسة قد نشرت في مجلة "بي إل أو إس غلوبال بابليك هيلث"، في شهر أكتوبر الماضي قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل تزن ألفي رطل على مناطق قريبة جدا من جميع مستشفيات غزة خلال الأسابيع الأولى من الحرب التي شنها على القطاع.