قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الجمعة، إن باريس تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، عقب إصدار أمر تنفيذي أميركي يسعى لفرض عقوبات عليها.
وأوضح أن فرنسا ستعمل على حشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، قرارا بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات تستهدف حركة سفر أشخاص يعملون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بحق مواطنين من الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأوضح المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من الجمعة، نددت الجنائية الدولية، بالقرار الأميركي وتعهدت بـ"مواصلة إحقاق العدالة".
ودعت المحكمة الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.