الحادث وقع في منطقة بارا فوندا السكنية، غرب المدينة، حيث سقطت الطائرة بالقرب من وسط ساو باولو.

أدى الحادث إلى تدمير جزء من الطائرة الذي أصاب حافلة كانت تسير في الطريق، مما أسفر عن إصابة راكبة داخلها، بالإضافة إلى إصابة قائد سيارة بسبب قطعة من الحطام.

وسائل الإعلام المحلية نشرت صورًا للحطام والحافلة التي اشتعلت بها النيران، بينما كان رجال الإطفاء يواصلون محاولاتهم لإخماد الحريق الناجم عن الحادث.