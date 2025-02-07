الطائرة الصغيرة، التي كانت تحمل تسعة ركاب وطيارًا، اختفت أثناء تحليقها بين مدينتين على الساحل الغربي لآلاسكا.

ووفقًا لإدارة السلامة العامة في الولاية، تم فقد الاتصال مع الطائرة في حوالي الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، بينما كانت على بعد 12 ميلاً من الشاطئ.

وقال خفر السواحل الأميركي إن الطيار كان قد أشار إلى نيته دخول نمط الانتظار أثناء إخلاء المدرج قبل اختفاء الطائرة.

وتجدر الإشارة إلى أن آلاسكا تشتهر بتضاريسها الجبلية والطقس الصعب، مما يزيد من وقوع حوادث الطائرات مقارنة ببقية الولايات الأمريكية.

كما أن العديد من مناطق الولاية لا ترتبط بشبكة طرق برية، مما يجعل الطائرات الصغيرة وسيلة النقل الأساسية لنقل الأشخاص والبضائع.