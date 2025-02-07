وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان، في إحاطة إعلامية "تعترض الصين بشدّة على لجوء الولايات المتحدة إلى الضغط والإكراه لتقويض التعاون والازدراء به".

وأضاف الناطق باسم الخارجية الصينية "نأسف بشدّة لإعلان بنما عدم تجديدها مذكّرة الاتفاق مع الصين"، وفقا لما ذكرته فرنس برس.

وكان الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو أعلن، أمس الخميس، انسحاب بلاده من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، في خطوة تأتي بعيد أيام من استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تسعى بلاده للحد من نفوذ بكين على قناة بنما.

ومولينو، الذي سبق له وأن أعلن أنه لن يجدد مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين، قال خلال مؤتمر صحفي الخميس إن سفارة بنما في بكين "قدمت الوثيقة" التي تتضمن "الإعلان عن الخروج (من الاتفاق) خلال مهلة الـ90 يوما" المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين.