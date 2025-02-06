وقال ليكورنو عبر موقع "إكس" إنه تم تسليم الطائرات الميراج" مضيفا إلى عودة طيارين أوكرانيين تدربوا على تلك الطائرات في فرنسا لبلادهم بالتزامن مع تسليم الميراج.

ولم تكشف وزارة الدفاع الفرنسية عن عدد الطائرات التي تم تسليمها بالضبط وعدد الطائرات المقاتلة التي تعتزم فرنسا تقديمها إجمالا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن فرنسا تعتزم منح أوكرانيا ست طائرات من أصل 26 طائرة ميراج 2000-5 التي لدى سلاح الجو الفرنسي، وفق تقرير الميزانية الفرنسية الذي أصدرته الجمعية الوطنية في الخريف.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في يونيو الماضي إرسال هذه الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين يتدرب طيارون وتقنيون من أوكرانيا في فرنسا على التعامل مع تلك الطائرات التي تم تعديلها.

وقال ليكورنو في شهر أكتوبر الماضي إن طائرات الميراج باتت تتضمن معدات "قتال جو-أرض" لتنفيذ ضربات جوية و"الدفاع ضد الحرب الإلكترونية" لمقاومة التشويش الروسي.