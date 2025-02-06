وقالت السفارة في بيان إنها "تتقدم بأصدق المواساة إلى أسر الضحايا ومنهم مواطنون سوريون أعزاء".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة السويدية أن نحو 10 أشخاص قتلوا في حادث إطلاق نار بمدرسة في مدينة أوريبرو، غرب ستوكهولم.

وقال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي إنه يعتقد أن الجاني المزعوم ضمن القتلى.

وأكد محققون سويديون في مؤتمر صحفي أن الشرطة السويدية لا تعتقد أن إطلاق النار المميت كان هجوما إرهابيا.

ولم يكن الجاني المشتبه به معروفا للشرطة ويعتقد أنه تصرف بمفرده.

وقد وصف هذا الحادث بكونه أسوء عملية طلاق نار في السويد، حيث تعتبر حوادث العنف المسلح في المدارس نادرة جدا في البلاد. وقد وصف وزير العدل جونار سترومر حادثة إطلاق النار بأنها "حدث يهز المجتمع بأسره حتى الصميم".