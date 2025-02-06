وقالت مصادر لشبكة "بلومبرغ" إنه سيتم تقديم الخطة من قبل الممثل الخاص لترامب لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوغ، خلال مؤتمر سيعقد في مدينة ميونيخ الألمانية في الفترة من 14 إلى 16 فبراير.

وأكدت المصادر أكد أن المقترح سيشمل تجميد النزاع مؤقتا، مع إبقاء الأراضي التي تتواجد داخلها القوات الروسية في حالة غموض.

كما يتوقع أن تتضمن الخطة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لضمان عدم شن موسكو هجمات جديدة، كما قالت المصادر إن الخطة تتضمن دعوة لإجراء انتخابات في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يقوم كيلوغ، في وقت لاحق من الشهر الجاري، بأول زيارة له إلى كييف وبعض الدول الأوروبية، حيث من المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتشير التقارير إلى أن السندات الأوكرانية قد شهدت تحسنا ملحوظا في الأشهر الثلاثة الأخيرة على خلفية التكهنات حول تحرك نحو السلام.

كما أن بعض التوقعات تشير إلى أن ترامب قد يكون مستعدا لإدخال بند يتيح للولايات المتحدة الوصول إلى معادن حيوية في أوكرانيا مقابل دعمها.

وفي وقت سابق تحدث ترامب إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي، حيث اشتكى من أن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية واقتصادية إلى أوكرانيا أكثر من شركائها الأوروبيين.

وأضاف: "نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا حيث سيؤمنون ما نقدمه لهم من خلال العناصر الأرضية النادرة عندهم وأشياء أخرى".

وأكد ترامب أنه تلقى كلمة من الحكومة الأوكرانية بأنهم مستعدون لإبرام صفقة لإعطاء الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى العناصر الحيوية للاقتصاد الحديث، الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.