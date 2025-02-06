وقالت هذه الهيئة المستقلة، التي تدير الممر المائي "تعلن هيئة قناة بنما التي تتمتع بسلطة تحديد الرسوم والحقوق الأخرى لعبور القناة، أنها لم تجر أي تعديلات على هذه الحقوق".

وأضافت هيئة قناة بنما، في بيان، أنها ما زالت مستعدة لإجراء حوار مع السلطات الأميركية.

وكانت الخارجية الأميركية كتبت على منصة إكس أن "السفن الحكومية الأميركية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة الأميركية ملايين الدولارات سنويا".

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وبنما محادثات جديدة الجمعة لمناقشة قضية القناة.