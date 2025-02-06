تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركيف، وبلدة بارانوفكا في دونيتسك، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت بلدة بارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "واستهدفت قوات مجموعة المركز القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات الأوكرانية أكثر من 500 عسكري وعددا من المدافع، و3 مركبات قتالية مدرعة".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للأعمال الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات الغرب، تم تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن قواتها استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك، وخاركيف، مكبدة القوات الأوكرانية أكثر من 220عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبات قتالية مدرعة، تم تدمير 4 محطات للحرب الإلكترونية و5 مستودعات للذخيرة".

تدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية

وعلى الصعيد ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 28 طائرات مسيرة أوكرانية، إذ تم إسقاط 13 طائرة دون طيار فوق مياه بحر آزوف، و8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كراسنودار وواحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان".