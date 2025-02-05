وأضاف ألبانيزي في مؤتمر صحفي "موقف أستراليا هذا الصباح هو نفسه ما كان في العام الماضي".

وأردف قائلا "الحكومة الأسترالية تؤيد حل الدولتين"، وفقا لرويترز.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة.

وأضاف "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة".