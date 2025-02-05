وتعد هذه الخطوة الأولى في موجة متوقعة من عمليات الترحيل إلى القاعدة البحرية الأميركية، التي استخدمت لعقود في احتجاز أجانب على صلة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وينظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنشأة على أنها مركز احتجاز، مشيرا إلى أن لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 30 ألف شخص.

ووصف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الذي عمل في غوانتانامو أثناء خدمته العسكرية، القاعدة بأنها "مكان مثالي" لاستيعاب المهاجرين.

وفي الأيام القليلة الماضية، وصلت قوات أميركية إضافية إلى المنشأة للمساعدة في التحضير.

ودانت مديرة برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة إيمي فيشر، استخدام غوانتانامو لهذه الغاية، قائلة: "إرسال المهاجرين إلى غوانتانامو خطوة قاسية ومكلفة بشكل عميق. ستعزلهم عن المحامين والعائلات وأنظمة الدعم، وتلقي بهم في ثقب أسود حتى تتمكن الحكومة الأميركية من مواصلة انتهاك حقوقهم بعيدا عن الأنظار".

وأضافت: "أغلقوا غوانتانامو الآن وإلى الأبد".