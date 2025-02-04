وذكر المسؤول: "من بين الأوامر التي سيوقعها الرئيس اليوم توجيه بشأن إعادة سياسة الضغط القصوى على إيران".

وأضاف: "سيوجه الأمر وزارة الخزانة بفرض وتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران"، مبرزا أن القرار "يهدف إلى منع إيران من الوصول إلى جميع الطرق للحصول على السلاح النووي".

وأكد أن وزارة الخارجية ستتعاون مع وزارة الخزانة لتنفيذ حملة "تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".

من جهة أخرى، كشف المسؤول الأميركي أن "إعادة إعمار قطاع غزة مشكلة لا تستطيع أميركا حلها بمفردها"، مبرزا أن "ترامب يعتقد أن إعادة إعمار غزة ستستغرق ما بين 10 إلى 15 عاما".

وفيما يخص إسرائيل، أوضح المسؤول: "كان هناك تدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأربع سنوات الماضي، لكن بقيادة ترامب شراكتنا مع إسرائيل تتقدم بسرعة"، مشددا على أن "ترامب هو الرئيس الأكثر تأييدا لإسرائيل في تاريخ الويلات المتحدة".

وأبرز: "نريد أن نرى توسعا في اتفاقيات الإبراهيمية التي بدأها الرئيس ترامب.. والأخير سيبحث مع نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) في محادثاتهما اليوم المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والتطبيع بين السعودية وإسرائيل".