وذكرت الشرطة، في بيان: "وقع إطلاق نار في المدرسة. أصيب أربعة أشخاص بالرصاص. خطورة الإصابات غير واضحة. العملية مستمرة".

وأضافت بعد دقائق أن شخصا خامسا أصيب بالرصاص.

وأظهرت صور من مكان الحادث انتشار الشرطة مع العديد من سيارات الإسعاف والطوارئ.

وقال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، لوكالة الأنباء السويدية (تي تي)، إن "التقارير بشأن أعمال العنف في أوريبرو، خطيرة للغاية. ويتواجد أفراد الشرطة في موقع الحادث، والعملية جارية على قدم وساق".

وأضاف الوزير أن "الحكومة على اتصال وثيق بالشرطة، وتتابع التطورات عن كثب".

وكانت الشرطة قالت إنها تستجيب لتهديد بشن هجوم دام عند مدرسة في أوريبرو.

وتقع المدرسة على بعد نحو 200 كيلومتر (125 ميلا) غرب ستوكهولم.