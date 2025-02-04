وأضافت أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل بشأن ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية، لكنها قالت إن ماسك يلتزم بجميع القوانين الاتحادية المعمول بها.

وفي وقت سابق، كلف الرئيس ترامب إيلون ماسك بالإشراف على كفاءة وكالة التنمية الدولية".

وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن هناك مناقشات بشأن إرسال إشعار إلى الكونغرس لإبلاغ المشرعين بخطط الإدارة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه أصبح قائما بأعمال رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واتهم موظفيها بأنهم "غير راغبين في الإجابة على أسئلة بسيطة" عن البرامج.