وحسب رئيس جمعية مصنعي قطع غيار السيارات في كندا، لفلافيو فولبي، فإن "قطاع السيارات سيتوقف في غضون أسبوع" إذا استمرت هذه الرسوم، مشيرا إلى أن الشركات لن تكون قادرة على تحقيق أي أرباح في ظل هذه النسبة المرتفعة من الرسوم.

وأعلن ترامب السبت، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بسبب إلى ما وصفه بتدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى العجز التجاري الكبير.

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، مما يعطي الشركات المصنعة أقل من 48 ساعة للاستعداد.

تأثير القرار على السوق

وقال فلافيو فولبي، رئيس جمعية مصنعي قطع غيار السيارات الكندية، إن "قطاع السيارات سيتوقف في غضون أسبوع". وأضاف، "بنسبة 25%، لن يكون أي شخص في أعمالنا يربح على الإطلاق".

ويتوقع أن تؤثر الرسوم بشكل فوري على نحو ربع الـ16 مليون سيارة التي تباع في الولايات المتحدة سنويا، إلى جانب الأجزاء والمكونات التي تدخل في تصنيعها.

وقد بلغت قيمة سوق استيراد الأجزاء والمكونات 225 مليار دولار في 2024، وفقا لأبحاث من شركة الاستشارات "أليكس بارتنرز"، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق تأثرا.

وتقدر الزيادة المحتملة في تكاليف الصناعة بحوالي 60 مليار دولار، وهو ما سيتحمل جزءا كبيرا منه المستهلكون، وفقا للخبراء.

وقالت أرونا أناند، الرئيسة التنفيذية لفرع شركة "كونتيننتال" في أمريكا الشمالية، إن "التأثير سيكون كبيرا، والسؤال هو من سيتحمل هذه التكلفة. هل سيتمكن المصنعون من امتصاص هذا الارتفاع أم سيتحمله المستهلك في النهاية؟".

أزمة في سلسلة الإمداد

ومن المحتمل أن تكون التأثيرات فورية في مراكز صناعة السيارات مثل وندسور في أونتاريو وديترويت، وكذلك عبر العديد من الولايات في المكسيك.



وفي المكسيك، كانت الشركات تستعد مسبقا عبر استيراد مزيد من الأجزاء والسيارات، ما قد يخفف من آثار الرسوم في الأسابيع الأولى. إلا أن ذلك ليس مؤكد مستقبلا، كما أشار غييرمو روزاليس، رئيس جمعية موزعي السيارات المكسيكية.

وأضاف روزاليس أن كل شيء يعتمد على المسار الذي ستسلكه الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.

وتؤثر الرسوم الجمركية أيضا على تدفق المواد بين الحدود الأمريكية والمكسيكية، حيث تمر بعض مكونات السيارات عبر الحدود الأمريكية حتى 8 مرات خلال عملية الإنتاج، ما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمصنعين.

ووفقا لتوقعات المحللين، قد يرتفع متوسط سعر السيارة الجديدة بنحو 3000 دولار نتيجة لهذه الرسوم، ما يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلكين في وقت تشهد فيه الأسعار بالفعل ارتفاعا قياسيا.

تأثيرات على الوظائف والإنتاج

ومن المتوقع أن يكون تأثير القرار مباشرا على العديد من المناطق في أمريكا الشمالية.

وقال رئيس نقابة عمال مصنع محركات فورد في وندسور، جون داغنولو، "إذا فقدنا هذه الأعمال، سنصبح مدينة أشباح".

وفي كندا، حذر رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، من أن الرسوم قد تؤدي إلى فقدان أكثر من 500,000 وظيفة في المقاطعة، الكثير منها في قطاع السيارات.

في المقابل، تتزايد الصعوبة التي تواجهها الشركات المصنعة في الولايات المتحدة لإعادة التوطين الكامل للإنتاج داخل البلاد، كما وعد ترامب في حملته الانتخابية.

وقالت شركة "جنرال موتورز" إن نقل الإنتاج لن يكون خطوة قابلة للتنفيذ إلا إذا كان منطقيا على المدى الطويل.