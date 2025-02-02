ونقلت "فوكس نيوز" عن هومان قوله: "الأسوأ على الإطلاق سيذهبون إلى خليج غوانتانامو (...) لدينا مركز لمعالجة المهاجرين هناك منذ عقود (...) سنجري به الكثير من التوسعات".

يأتي ذلك بعدما وقع ترامب، الأربعاء، مذكرة يوجه فيها الحكومة الفيدرالية بإعداد المعتقل في القاعدة الأميركية بخليج غوانتانامو

، لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "بوليتيكو" واستند إلى مصدرين من وزارة الدفاع الأميركية، فإن عملية نقل المهاجرين إلى خليج غوانتانامو سيتم إطلاقها بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ رحلتين جويتين نهاية هذا الأسبوع إلى خليج غوانتانامو لنقل المهاجرين غير النظاميين، وذلك تماشيًا مع توجيهات ترامب.

وبيّن أن رحلات الترحيل التي تُنفذ في إطار "مكافحة" الهجرة غير النظامية ستتواصل في الفترة المقبلة، وأن هناك رحلة ستتم نهاية الأسبوع إلى بيرو، فضلا عن الرحلتين إلى غوانتانامو.

والخميس، انتقدت الأمم المتحدة خطة ترامب، لتجهيز منشأة في خليج غوانتانامو تكون قادرة على احتجاز 30 ألف شخص من "المهاجرين المجرمين" الذين يدخلون البلاد بشكل غير نظامي.

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال لمراسل الأناضول، إن "جميع التدابير الرامية إلى الحد من الهجرة يجب أن تحترم الحقوق الأساسية وكرامة طالبي اللجوء".