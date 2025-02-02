وحثت السلطات سكان الجزيرة البركانية على عدم البقاء في المناطق الساحلية، حيث هناك خطر من حدوث انهيارات أرضية.

وأشار بيان صادر عن مجلس مدينة سانتوريني إلى أنه يجب إلغاء جميع الفعاليات المقررة في الأماكن المغلقة.

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جسيمة.

وبحسب معهد شؤون الزلازل في مدينة سالونيك الساحلية الواقعة بشمال اليونان، فإن معظم الزلازل وقعت تحت قاع البحر بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس.

وتراوحت شدة الهزات الأرضية بين 3 و 4.5 درجات على مقياس ريختر، مع ميل تصاعدي، وهو ما يعني عدم إمكانية إعطاء إشارة بالسلامة.

ومن جانبه، أوضح خبير الزلازل، جيراسيموس بابادوبولوس أنه "مع زيادة القوة، يرتفع أيضا خطر الزلزال".