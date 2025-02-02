وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "دك سلاح الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في 153 منطقة".

وبحسب الوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ "هيمارس" أميركي الصنع، و44 طائرة دون طيار.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل.

وقالت الوزارة، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت، خلال الليلة الماضية، 5 طائرات أوكرانية مسيرة، 3 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك.