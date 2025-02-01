وقال ميشيل لاكو رئيس بلدية فال دواز إن 3 أشخاص قُتلوا في حريق اندلع في دار للمسنين بالقرب من باريس اليوم السبت.

وذكر رئيس البلدية في بيان نقلته وسائل إعلام فرنسية إن الضحايا الثلاثة كانوا من نزلاء الدار وتبلغ أعمارهم 68 و 85 و 96 عاما، مضيفا أنهم توفوا نتيجة استنشاق الدخان.

كما أصيب 9 أشخاص آخرون في الحريق الذي اندلع في الدار الواقعة في بلدة بوفيمون قرب باريس.

وأضاف رئيس البلدية أن هناك ضمن المصابين التسعة، 7 نزلاء و2 من أفراد طاقم دار المسنين وقد استنشقوا الدخان، فيما تم نقل 8 منهم إلى مستشفيات مختلفة في منطقة باريس.

وذكر لاكو في تصريح لقناة "بي إف إم": "هذا أمر خطير بالنسبة لبلدتنا. يبدو أنه كان هناك حادث".

وأضاف لاكو أن الحريق تحت السيطرة في الدار الذي يقيم فيه 75 من كبار السن.

وفي تصريح لقناة بي إف إم التلفزيونية، قال إنه يُعتقد أن الحريق بدأ في غرفة غسيل ملابس وانتشر إلى جزء من الطابق الثالث من المبنى.

واكد أدريان بونين سينابايين، المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني الفرنسية، أنه تم إخماد الحريق بعد نشر 140 رجل إطفاء في مسرح الحادث.