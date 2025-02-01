وأحدث إطلاق برنامج "آر 1" من "ديب سيك" قبل بضعة أيام، ضجة في القطاع لقدرته على مضاهاة منافسيه الأميركيين بكلفة أقل بكثير بحسب الشركة الصينية.

وأثارت دول من بينها كوريا الجنوبية وإيرلندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا تساؤلات حول معالجة بيانات المستخدمين من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية التايوانية، الجمعة، إنه ينبغي لكل الوكالات الحكومية والبنى التحتية الحيوية عدم استخدام "ديب سيك" لأنه "يعرض أمن المعلومات الوطني للخطر" مضيفة إن "خدمة ديب سيك AI هي منتج صيني".

وأشارت إلى أن "عملها ينطوي على نقل معلومات وتسريبها عبر الحدود وغيرها من المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات".

ولطالما اتهمت تايوان الصين باستخدام تكتيكات "المنطقة الرمادية"، وهي إجراءات لا ترقى إلى مستوى العمل الحربي، ضد الجزيرة، بما فيها هجمات إلكترونية، في حين تكثف بكين من مطالباتها بالسيادة على الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

ومن جهته، ذكر موقع أكسيوس الإخباري، الخميس، أن مكاتب الكونغرس الأميركي تلقت تحذيرات بعدم استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إشعار إلى المكاتب أرسله كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب.

كما قالت هيئة حماية البيانات الإيطالية الخميس إنها حظرت نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" بسبب نقص المعلومات حول البيانات الشخصية التي يجمعها.