أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 49 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 49 طائرة مسيرة أوكرانية، 25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتابع البيان: "وتم تدمير 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل، واثنتان فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وفورونيغ كراسنودار".