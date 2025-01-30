وأفادت رئاسة أركان الجيش التشادي في بيان صدر عشية حفل رسمي يجري الجمعة بهذه المناسبة بأن "تسليم قاعدة إديج كوسي في نجامينا تضع حدا نهائيا للوجود الفرنسي في تشاد، طبقا لإرادة السلطات العليا" في نجامينا.

وكانت فرنسا تنشر حوالي ألف جندي في تشاد في ثلاث قواعد عسكرية.

وبقيت طائرات قتالية فرنسية متمركزة في تشاد تقريبا بلا انقطاع منذ استقلال البلد في العام 1960.

وكان الهدف المعلن هو تدريب العسكريين التشاديين وتوفير دعم جوي سمح في أكثر من مرة بالتصدي لتقدم المتمردين الطامعين في الاستيلاء على السلطة.