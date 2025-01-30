وذكرت السلطات أن طائرة الرحلة رقم 5342 لشركة الخطوط الجوية الأميركية كانت في طريقها من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس إلى مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.

وقالت إن الطائرة اصطدمت بالمروحية العسكرية لدى اقترابها من مدرج المطار نحو الساعة التاسعة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش الخميس).

وذكرت تقارير أن المروحية كانت تقل 3 أشخاص

ما نعرفه عن الطائرتين المتحطمتين

قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن الطائرة من طراز "CRJ700"، وصنعتها شركة النقل الكندية Bombardier.

وأضافت أن الطائرة تديرها شركة PSA Airlines التابعة لشركة American Airlines، موضحة أن "CRJ700 قادرة على استيعاب ما بين 68 و78 راكبا".

وتابعت: "تعمل CRJ700 بمحركين نفاثين مثبتين في الجزء الخلفي من الطائرة.. طارت لأول مرة في عام 1999، وتم التوقف عن إنتاجها في عام 2020.

ووفقا لسجلات إدارة الطيران الفيدرالية، فإن الطائرة المتحطمة صنعت عام 2004.

أما طائرة الهليكوبتر فهي تابعة للجيش الأميركي، وهي من طراز UH-60 Black Hawk.

وأبرزت "سي إن إن" أن الهليكوبتر من صنع شركة Sikorsky Aircraft، وهي جزء من شركة Lockheed Martin العملاقة للدفاع.

وأردفت قائلة: "UH-60 Black Hawk تعمل بمحركين توربينيين ويمكنها حمل ما يصل إلى 12 جنديا".

وتقول "Lockheed Martin" إن "أكثر من 5000 طائرة Black Hawk في الخدمة عبر فروع الجيش الأميركي ومع 35 دولة أخرى حول العالم".