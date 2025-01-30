وأضاف أن الرياضيين والمدربين وأفراد عائلاتهم عادوا من معسكر التنمية الوطني الذي أقيم بالتزامن مع بطولة الولايات المتحدة للتزلج الفني في كانساس.

وقال الاتحاد في بيان: "نشعر بالصدمة إزاء هذه المأساة التي لا تُوصف، ونحتضن عائلات الضحايا في قلوبنا".

وقال مصدر لرويترز إن ما يصل إلى 15 شخصا على متن الطائرة ربما كانوا يمارسون رياضة التزلج الفني على الجليد.

ولم يذكر المسؤولون عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحادث، لكنهم أشاروا إلى احتمال عدم وجود ناجين.

وفي الوقت نفسه ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن مدربي التزلج الفني على الجليد وبطلي العالم السابقين الروسيين يفجينيا شيشكوفا وفاديم نوموف كانا على متن الطائرة.

وفاز الزوجان شيشكوفا ونوموف ببطولة العالم للتزلج الفني على الجليد في عام 1994، ويقال إنهما عاشا في الولايات المتحدة منذ عام 1998على الأقل، حيث يعملان مدربين.

وأشارت تاس ووكالة ريا الروسية الرسمية أن ابنهما مكسيم، الذي يلعب باسم الولايات المتحدة في منافسات الفردي، ربما كان على متن الطائرة أيضا.

وذكرت تاس أن إينا فوليانسكايا مدربة نادي واشنطن للتزلج الفني، وهي لاعبة تزلج سابقة شاركت في المنافسات مع الاتحاد السوفيتي، كانت على متن الطائرة أيضا.

وقال مسؤولون إن طائرة ركاب محلية تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز وطائرة هليكوبتر بلاك هوك تابعة للجيش الأميركي سقطتا في نهر بوتوماك بعد اصطدامهما في الجو بالقرب من مطار ريجان الوطني في واشنطن.