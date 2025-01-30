وخلال إحاطة إعلامية أقيمت في مطار رونالد ريغان قرب العاصمة الفيدرالية للولايات المتحدة واشنطن، حيث كانت طائرة الركاب وعلى متنها 64 شخصا تستعدّ للهبوط عندما وقع الحادث، قالت رئيسة البلدية إن المروحية التي كانت تجري رحلة تدريبية وعلى متنها 3 عسكريين والطائرة سقطتا "في المياه".

ويواجه عناصر الإسعاف، الذين يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في نهر بوتوماك إثر اصطدام الطائرتين ظروفا "صعبة جدّا"، بحسب ما قالت السلطات، من دون تقديم حصيلة للضحايا.

وصرّح رئيس خدمة الإسعاف في واشنطن جون دونيلي، خلال مؤتمر صحفي، أن "الظروف صعبة جدّا لعناصر الإسعاف"، متطرّقا إلى "صقيع" و"رياح قويّة" و"جليد" في منطقة النهر.

وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

ووقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش).