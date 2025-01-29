ونقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ويتكوف وديرمر استعرضا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتفقدا المركبات على طريق نتساريم.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيلتقي ويتكوف برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ما أهمية هذه الزيارة؟

تعد هذه أول زيارة لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إلى قطاع غزة منذ ما لا يقل عن 15 عاما، حسب "أكسيوس".

كما أفادت تقارير سابقة بأن ويتكوف طلب لقاء المجندات الأربع اللاتي تم إطلاق سراحهن من أسر حماس، ليري إلباغ، كارينا أرييف، دانييلا جلبوع، ونعامة ليفي.

ومن المتوقع أن ينقل ويتكوف رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفيد بضرورة تنفيذ صفقة الرهائن بالكامل، وحث إسرائيل على حل الخلافات الأمنية والسياسية الداخلية.

ويوم 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.