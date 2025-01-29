وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، الأربعاء.

وقالت الهيئة: "ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 834 ألفا و670 جنديا، منهم 1670 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال آخر 24 ساعة".

وتابعت أنه: "دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9886 دبابة، منها 10 دبابات أمس الثلاثاء، و20597 مركبة قتالية مدرعة، و22395 نظام مدفعية، و1264 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1050 من أنظمة الدفاع الجوي".

وأضافت البيان أنه تم تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و23456 طائرة مسيرة، و3054 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و35366 من المركبات وخزانات الوقود، و3721 من وحدات المعدات الخاصة".