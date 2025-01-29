وقع الحادث على مدرج قاعدة إيلسون الجوية، ولكن لم يُعرف على الفور ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء هبوط الطائرة المتقدمة أو إقلاعها، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم القاعدة، كيمبرلي توشيت، لوكالة أسوشيتد برس.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط الطائرة من الهواء بشكل مروع، قبل انفجارها بعد الارتطام بالأرض.

وقالت: "ما زال التحقيق جاريا، لذا هم يحاولون تأكيد جميع التفاصيل".

وجاء في بيان من سلاح الجو أن "حادثا" وقع حوالي الساعة 12:49 ظهرا، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة بالطائرة.

وأضاف البيان: "الطيار في أمان وتم نقله إلى مستشفى باسيت العسكري لإجراء مزيد من الفحوصات".