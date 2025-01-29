وقال ترامب في بيان إن "سياسة الولايات المتحدة هي أنها لن تمول أو ترعى أو تروج أو تساعد أو تدعم ما يُسمى التحول من جنس إلى آخر للأطفال، وسوف تقوم بتطبيق جميع القوانين التي تحظر أو تحد من هذه الإجراءات المدمرة والمغيرة للحياة بكل صرامة".

ويُعد هذا أحدث دفعة من ترامب لعكس السياسات التي وضعتها إدارة سلفه جو بايدن لحماية الأشخاص المتحولين جنسيا ورعايتهم.

ويوم الإثنين، وجه ترامب وزارة الدفاع لإجراء مراجعة من المحتمل أن تؤدي إلى حظرهم من الخدمة العسكرية.