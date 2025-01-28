وقد أثارت تصريحات كارلسون، جدلا واسعا، دون أن يقدم أي تفاصيل أو دليل ملموس على اتهاماته الذي وصف بـ"الخطير" ضد إدارة بايدن.

وقال كارلسون خلال مقابلة مع الكاتب والصحفي الأميركي مايت تايبي إن: "إدارة بايدن فعلت، لقد حاولوا قتل بوتين."

وبعد أن اعترض ضيفه، مات تايبي قائلا "حقا؟"، أصر كارلسون على اتهامه قائلا: "نعم، نعم، لقد فعلوا، وهذا أمر جنوني".

وأضاف كان وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن "يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال. ماذا فعلت إدارة بايدن.. لقد حاولوا قتل بوتين".

رد الكرملين

وقد رد الكرملين على تصريحات كارلسون، حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الأجهزة الخاصة الروسية تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة بوتين.

وأوضح بيسكوف: "تتخذ الأجهزة الخاصة الروسية بشكل مستمر جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، وبالطبع سلامة أولئك الذين تحت حماية الدولة. وهذا يشمل أولا وقبل كل شيء رأس الدولة".