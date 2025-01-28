وقال بوتين للتلفزيون الروسي: "لن يصمدوا شهرا إذا نفد المال أو الذخائر عموما، كل شيء سينتهي في شهر ونصف الشهر أو شهرين".

وشد بوتين على أن بلاده مستعدة للتفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنّه رفض إجراء أي محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولفت بوتين إلى أن روسيا منفتحة على المحادثات لكنها لا ترى أن لدى الجانب الأوكراني "الإرادة" لذلك.

وأوضح أنه يرفض في الوقت الراهن إجراء محادثات مباشرة مع زيلينسكي الذي يعتبره "غير شرعي" لأن ولايته انتهت خلال فترة الأحكام العرفية.