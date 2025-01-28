ونشر غوستافو بيترو على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للمهاجرين وهم ينزلون دون أصفاد، وكتب "إنهم كولومبيون أحرار بكامل كرامتهم وصلوا إلى وطنهم الذي يحبهم".

وأضاف "المهاجر ليس مجرما بل هو إنسان يريد أن يعمل ويتطور ويعيش حياة كريمة".

وكادت، الأحد، أن تقع حرب تجارية بين كولومبيا والولايات المتحدة عندما هدد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية ضخمة بعدما أمر بيترو بإعادة طائرتين عسكريتين أميركيتين تحملان مهاجرين تم ترحيلهم.

وأبدى بيترو استياءه من المعاملة التي تلقاها المهاجرون المرحلون بعد تكبيل أيديهم.

وقال إنه لن يقبل باستقبال المهاجرين إذا عوملوا "مثل المجرمين". والاثنين، أرسلت بوغوتا طائرتين عسكريتين على متنهما طاقم طبي لإحضار مواطنيها من مدينتي سان دييغو وهيوستن.