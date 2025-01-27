وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 10:22 وكان مركزه على بعد حوالي ستة أميال (10 كيلومترات) جنوب شرق ميناء يورك في جنوب ولاية مين.

وذكرت الهيئة أن الزلزال كان على عمق حوالي ثمانية أميال (13 كيلومترا).

وأفاد مسؤولون أن الزلزال يمكن الشعور به في كل ولاية في نيو إنغلاند، وذكر بعض الأشخاص في أماكن بعيدة مثل بنسلفانيا أنهم شعروا بالاهتزاز.

وفي جنوب ولاية مين، أفاد العديد من السكان أنهم شعروا بمنازل ومباني تهتز.

وقال مركز المسح الجيولوجي على موقعه على الإلكتروني إن الزلازل في منطقة وسط وشرق الولايات المتحدة أقل تكرارا مما هي عليه في الولايات الغربية، لكنها عادة ما يتم الشعور بها في منطقة أوسع بكثير.

وأضاف أنه من الشائع أن يكون هناك زلزالان صغيران سنويًا في نيو إنغلاند.

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