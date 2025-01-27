وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن 39 مسيرة "ضلت هدفها" في إشارة إلى استخدام أوكرانيا للحرب الإلكترونية لإعادة توجيه الطائرات المسيرة التي تطلقها روسيا.

وقال الجيش إن الهجوم استهدف مناطق دنيبروبتروفسك وسومي وإيفانو-فرانكيفسك وكييف.

وأضاف عبر تطبيق تلغرام "تضررت مرافق للبنية التحتية ومبان سكنية ومنازل. تشير تقارير أولية إلى عدم وقوع إصابات".

وأكد حكام مناطق سومي وإيفانو-فرانكيفسك ودنيبروبتروفسك أن طائرات مسيرة ضربت "بنية تحتية حيوية" لكنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، من جانبها اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 32 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى أن نحو نصف هذه المسيرات أسقطت فوق مقاطعة فورونيج المتاخمة لأوكرانيا، والبقية في عدة مناطق قريبة.